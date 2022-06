Krépin Diatta : "Ma blessure n'est plus qu'un mauvais souvenir, hâte de revenir..." Rédigé par leral.net le Dimanche 5 Juin 2022 à 23:51 | | 0 commentaire(s)| Krépin Diatta, blessé au genou et absent lors de la CAN à laquelle les lions ont été sacrés champions d'Afrique le 06 février dernier, s'est prononcé sur le match victorieux du Sénégal et sur sa blessure. "On a gagné chez nous et c'est l'essentiel. Pour ma blessure, c'est un mauvais souvenir. Je suis entièrement guéri, on reprend l'entraînement collectif le 18 à Monaco, avec tout le groupe et j'ai hâte d'y être", s'est-il prêté aux questions de la presse.





