Krim Xrum Xax avoue : « Oui, c’est mon ex-femme qui a donné la dot »

Rédigé par leral.net le Samedi 6 Avril 2019 à 10:51 | | 0 commentaire(s)|

A travers des enregistrements audio partagés dans les réseaux, une femme accuse Abdou Karim Guèye alias Krim Xrum Xax avec qui elle s’était mariée, d’avoir profité de sa naïveté en lui soutirant beaucoup d’argent avant de séparer d’elle.



L’activiste qui avait décidé de passer sous silence ces graves accusations, a finalement été contraint de s’expliquer face à une polémique qui ne cesse d’enfler. Dans un enregistrement vidéo consulté par « Les Echos », il reconnait une partie des faits et donne sa version à lui. «C’était ma femme et, effectivement, c’est elle qui m’envoyé l’argent de la dot, même si elle a exagéré sur la somme », dit-il. J’ai le droit de demander de l’argent à ma femme. C’est tout à fait normal. Je suis un être humain comme tout le monde. »



« C’est mon droit d’épouser une femme et de divorcer d’avec elle. Je ne suis pas le premier à l’avoir fait. Et si je voulais vraiment l’escroquer, il y a des moyens beaucoup faciles pour le faire », ajoute-t-il.



Par ailleurs, l’activiste nie avoir profité d’autres « femmes riches » pour leur soutirer de l’argent. « Il y a des personnes qui m’aident financièrement t dans mon combat, sans que je ne leur demande absolument rien. Je n’ai aucun intérêt à profiter des femmes. Je ne vais jamais la dénigrer parce qu’elle a été mon épouse et le mariage est sacré », soutient le membre du mouvement « Nitt degueu ». Qui soupçonne une campagne de diabolisation pour ternir son image et le réduire au silence.



«Chaque fois qu’il y a des attaques contre le régime en place, on essaye de leur mettre des bâtons dans les roues. Avec moi, ça ne marchera pas (…) Ils ne peuvent pas, parce que personne ne m’arrêtera dans mon combat. Je n’ai jamais fait de mal aux femmes. J’ai mes principes et une femme qui n’accepte pas de me suivre dans ça, je me sépare d’elle sans hésiter », martèle-t-il.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos