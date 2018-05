Kylian Mbappé: Découvrez tous ses revenus en détail

A seulement 19 ans, Kylian Mbappé fait partie des joueurs les mieux payés de Ligue 1. Alors qu’il est seulement au début de sa carrière, le talent du jeune français attire à lui des dizaines de millions d’euros. En signant au PSG, Mbappé s’est installé à la table des grands en voyant son salaire prendre du volume.

17,5 Millions d’euros au PSG A sa première année, Mbappé touche déjà 17,5 millions d’euros, selon le magazine France Football mais, jusqu’ici il appartient à l’AS Monaco avec une option d’achat obligatoire à 180 Millions d’euros. A la fin de la saison, il sera définitivement parisien et payé 1,5 millions d’euros bruts, la saison. Pour l’instant, le magazine explique que Mbappé a reçu sous forme d’une prime de 5 à 6 millions d’euros, en paiement de son premier exercice, au club de la capitale.

Un seul contrat de sponsoring Le revenu annuel indiqué plus haut ne comprend pas les revenus du sponsoring. Kylian Mbappé n’a qu’un seul contrat de sponsoring. C’est le choix qu’il a fait. Il est lié avec l’équipementier Nike depuis l’été dernier et l’extension de son contrat, pour près de 2 à 3 millions d’euros par an.

Ce montant n’est encore rien au regard du potentiel du jeune international. Sur les réseaux sociaux, il avoisine la dizaine de millions de fans.

AUTEUR: Jaures Nguessan

