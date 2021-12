L’ADIE reconduit et renforce son dispositif pour la FIDAK 2021 Rédigé par leral.net le Jeudi 23 Décembre 2021 à 23:20 | | 0 commentaire(s)|

Comme à l’accoutumée, l’ADIE a pris part à la 29ème édition de la Foire Internationale de Dakar (FIDAK). Cette année encore, l’Agence De l’Informatique de l’État (ADIE) était aux côtés de son partenaire, le Centre International du Commerce Extérieur du Sénégal (CICES) pour apporter des solutions idéales aux besoins en connectivité liés à l’événement.



Pour cette édition, l’ADIE a reconduit son dispositif avec notamment l’interconnexion des guichets pour la vente des tickets d’entrée et un appui technique à l’équipe du CICES pour la mise en place de la connectivité au niveau des pavillons afin d’assurer un haut débit aux exposants et visiteurs. De plus, un service de support composé de quelques éléments a été mis à la disposition de la FIDAK pour prendre en charge certains aspects techniques et pour assurer une intervention rapide en cas d’incidents. Tous ces efforts ont été salués à juste titre par le CICES qui, depuis le début de la collaboration, n’a de cesse de saluer l’apport de l’ADIE.



La participation de l’ADIE à la Fidak 2021 (du 06 au 20 décembre), qui est un évènement de forte affluence, vise essentiellement à informer les autorités, la presse, les partenaires ainsi que tout citoyen de l’effectivité de ses services et surtout du bon déroulement de ses projets qui ont pour objectif d’injecter le numérique dans le tissu économique national.



L’ADIE invite toutes les personnes et structures publiques ou privées intéressées par ses missions et activités, à faire un tour à son stand situé au pavillon Sénégal. Sur place, les équipes répondront à leurs différentes questions et leur apporteront conseil et assistance.



Cette année, l'ADIE fait focus sur « l'Espace Sénégal Services » (ESS) qui est la résultante du projet Smart Territoire du Programme Smart Sénégal. Ces espaces, présents dans tous les départements du Sénégal, serviront de Guichet unique pour la généralisation de la dématérialisation des procédures administratives afin d’offrir un service de proximité aux usagers...

www.dakaractu.com



Source : Source : https://www.dakaractu.com/L-ADIE-reconduit-et-renf...

Accueil Envoyer à un ami Partager