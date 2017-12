« L'AIBD sera un hub mondial du transport aérien », (Dg Asecna)

Sur l’inauguration de l’aéroport internationale de Blaise Diagne, le directeur général de l’ASECNA M. Mohamed Moussa avoue que « l’inauguration d’une plateforme aéroportuaire est un évènement très rare car depuis notre indépendance, nous avons été habitué à des travaux pour rendre plus beaux des ouvrages légués par le temps passé ». Il souligne avec joie: « en admirant ce chef d’œuvre, j’ai la forte conviction que l’Afrique entend se projeter résolument vers un renouveau, une mise en œuvre par ses propres fils au profit de ses populations et de l’industrie aéronautique mondiale. AIDB sera incontestablement une porte d’entrée en Afrique et une porte de sortie pour tous les africains vers d’autres continents. Il sera un hub mondial du transport aérien ».



Il a félicité le président de la République Macky Sall et son gouvernement pour cet ouvrage qu’il mettent à la disposition des populations sénégalaises et de la communauté aéronautique mondial.



Selon lui, ce nouvel aéroport montre l’importance que le président de la République accorde au développement du transport aérien, qui est un facteur essentiel du désenclavement au développement économique d’un pays.



« M. le Président ,vous venez de placer le Sénégal au cœur de l’actualité du transport Africain et mondial en inaugurant ce magnifique aéroport. Sur ce, le Sénégal crée un pôle économique et une rampe de développement accélérée et inclusive au service de l’humanité. Le Sénégal sera sans nul doute, la vitrine d’une Afrique qui se redresse et qui se regarde avec fierté», a soutenu le directeur de l’ASECNA, qui assure au président que " les travailleurs de l’ASECNA sont prêt à prendre en charge ce beau joyau avec toute l’efficacité qu’il faut. Dans ce cadre, l’agence a pris toutes les dispositions pour assurer le bon fonctionnement de l’aéroport international Blaise Diagne".







Thierno Malick Ndiaye