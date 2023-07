L’ANPS à Mamadou Ibra Kane : Les faits, rien que les faits!

Communiqué : Une telle affirmation est fausse et dénuée de tout fondement. Et pour cause, le 18 juillet dernier, l'ANPS a envoyé un communiqué dans sa plateforme pour demander les journalistes accrédités pour couvrir l'Afrobasket Kigali2023. Le 19 juillet l'ANPS a encore réitéré, via le même canal, la même demande..



22 journalistes (public et privé) se sont manifestés. L'ANPS a alors saisi l'Etat pour son soutien. Entre temps, certains. responsables d'organe de presse avaient fini de payer des billets pour leurs reporters.



Quant à l'Etat, il a montré sa disponibilité à mettre 10 titres de voyage à la disposition de l'ANPS. Nous avons alors procédé par élimination.



Un organe de presse, un titre de voyage. Nous avons été aidés par des patrons de presse comme ceux du Soleil, Source A. Seneweb, Dakaractu, etc. qui avaient déjà fini de mettre des titres à la disposition de leurs reporters. Ce qui a fait que la liste des demandeurs est passée de 22 à 13.



Nous avons éliminé 3 pour retenir 10.



Par ailleurs, grâce à nos partenaires comme la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) et la Lonase, nous avons décidé de prendre 50% de l'hébergement.



Une telle subvention concerne tous les envoyés spéciaux qui ont reçu les billets de l'ANPS ou pas. Quant aux trois de la Fédération sénégalaise de basket-ball, j'ai choisi trois journalistes que sont Mor Bassine Niang, Youssouph Badji et Pape Lamine Ndour.



Pour les autres commentaires contenus dans le communiqué, tout en refusant d'entrer dans des polémiques stériles, nous réaffirmons que L'ANPS va continuer à bénéficier de l'argent du contribuable et de soutenir tous les journalistes sportifs sans distinction d'organe, de groupe et autres.



Le Bureau de l'ANPS