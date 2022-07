L'APR en eaux troubles à Pikine : La Convergence des jeunesses républicaines frustrée, boycotte la campagne électorale...

Ces jeunes ont tenu un point de presse pour dire toutes les frustrations qu'ils sont en train de vivre au sein de leur formation politique à Pikine.



« Aujourd'hui, notre parti, avec la possession du pouvoir, devrait être dans une phase de consolidation des acquis, mais malheureusement, il est dans une phase de reconquête face à une opposition de perdition », peste Sémou Diouf, responsable de l'Apr à Mbao. Les jeunes étaient venus de toutes les douze communes du département de Pikine.



À les en croire, la frustration est profonde dans leur parti. « Les responsables départementaux gèrent mal le parti dans les communes. Ils ne sont obnubilés que par le soin de leur image. Ils ne valorisent pas les jeunes malgré les efforts du président qui n'ont pas été suivis », martèle M. Diouf. Très fâchés, ils promettent de ne pas battre campagne pendant les élections législatives.



« Les fondements de l'Apr et le concept solidaire du président Macky Sall sont détruits. La jeunesse républicaine ne peut plus jouer son rôle. Pour ce qui est des élections législatives, nous ne battrons pas campagne, car nous n'avons bénéficié d'aucun privilège dans le parti », tonne Ndèye Astou Fall, responsable à Thiaroye-sur-Mer.



Pendant ce temps, le mouvement «Apr internationale Diaspora» fourbit ses armes en direction des élections législatives. Il a tenu un vaste rassemblement hier au complexe de Pikine, pour mobiliser les troupes.



« Comme lors de la Présidentielle de 2019, le mouvement Apr internationale diaspora entend jouer un rôle déterminant pour une large victoire de Benno au soir du 31 juillet prochain. Nous allons nous appuyer sur le bilan du Président Sall pour convaincre les populations. Il a un bilan qui milite bien en sa faveur », explique Haby Diallo, membre du mouvement.



Néanmoins, les responsables de cette structure plaident pour une campagne électorale sans violence. « Notre mentor est un homme pacifique. Nous invitons toutes les populations au calme et à la sérénité », ajoute-t-elle.











