L'APR et les Impôts et Domaines endeuillés- ​Malèye Diop ,Chef du Cadastre des Parcelles Assainies, a perdu sa femme

Dakarposte a appris que le sympatique Malèye Diop a perdu ce samedi soir celle qui partageait sa vie. En effet, Mme Diop née Awa Dia Aïdara est finalement décédée.

Il nous revient que la défunte est restée longtemps alitée à l'hôpital Principal de Dakar.

La cérémonie de levée du corps est prévue ce dimanche 29 novembre 2020 à 11 h à la mosquée de Mermoz suivi de son enterrement au cimetière musulman de Yoff.



Pourvu que Malèye Diop, affligé, garde la foi et l’espérance qu’elle vit dans un paradis mérité. S’il est bien difficile d’accepter cette disparition, la famille éplorée, ses collègues bref le commun des mortels doivent garder à l’esprit qu’elle n’est que temporaire. Nous nous retrouverons tous un jour dans l'au-delà.



Toute la rédaction de dakarposte s'associe à la douleur et présente ses condoléances au Chef du Cadastre du Centre des Services Fiscaux des Parcelles Assainies, non moins responsable de l'APR et à sa fratrie éplorée.



Que Dieu accueille la disparue dans son paradis céleste au même titre que toute la Oummah Islamique!





Le deuil, c'est la détresse qui est liée à la perte de quelqu'un ou de quelque chose que l'on aime. Et, comme disait l'autre, le mystère de la mort reste entier, tout comme notre foi en Dieu. Aucun mot ne peut consoler la peine liée à la perte d'une personne aussi chère. Perdre sa moitié, pour être clair sa femme est une grande tristesse qui bouscule les piliers de notre existence.

