L’APR s’enfonce dans la division à Diamaguène Sicap Mbao : La coordination des jeunes de Benno monte son propre comité électoral À Pikine, l'Alliance pour la République est toujours minée par les divisions. Après les sorties de la Convergence des jeunesses républicaines frustrées de Pikine et le collectif non à la liste de Benno à Pikine, c'est autour de la coordination des jeunes, partis et alliés de Benno de Diamaguène Sicap Mbao, de monter au créneau pour dénoncer la mise en place du comité électoral, dirigé par l’ex maire Coumba Ndoffène Fall, le seul responsable qui, disent-ils, n’a pas accepté leur main tendue pour l’unité de Benno à Diamaguène, après leur défaite lors des Locales.

Rédigé par leral.net le Samedi 9 Juillet 2022 à 11:45 | | 0 commentaire(s)|

«Nous dénonçons avec fermeté la mise en place unilatérale d’un comité électoral que préside l’unique responsable qui a décliné avec mépris notre invitation. Cette démarche inélégante et contre-productive est une nouvelle source de division qui ne milite pas en faveur du consensus recommandé par le Président Macky Sall», peste les responsables de la coordination des jeunes.



Non contents de cette situation, la coordination des jeunes, partis et alliés de Benno de Diamaguène Sicap Mbao a mis en place son Comité électoral. Ils soutiennent avoir ficelé aussi un programme de campagne électorale pour contribuer au triomphe de la coalition Benno lors des législatives du 31 juillet.



Face à la presse, ces jeunes, issus de plusieurs partis politiques et mouvements de soutien de Benno, ont exprimé leurs inquiétudes sur la mauvaise gestion de Benno à Diamaguène Sicap Mbao.



«Les responsables de Benno gagneraient à faire un diagnostic sans complaisance des causes de l’éparpillement des forces de la coalition. Les mêmes causes produisant généralement les mêmes effets, la jeunesse invite les partis membres de Benno de la localité à reconstruire l’unité qui a permis d’obtenir des victoires éclatantes jamais connues auparavant. Cette reconstruction de l’unité sera la principale condition des succès à venir et qui seront, entre autres, une victoire de Benno aux Législatives de juillet 2022», expliquent-ils. …

Tribune



