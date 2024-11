L’ARMÉE ANNONCE LA MANŒUVRE NATIONALE « SALOUM 2024 » Rédigé par leral.net le Samedi 30 Novembre 2024 à 00:42 | | 0 commentaire(s)|

Dans le cadre de leur calendrier opérationnel, les Forces Armées organisent, du 2 au 8 décembre 2024, cet exercice national autour du thème : « Forces de défense et de sécurité : résilience et synergie d’action face aux menaces multiformes ». La direction de l’information et des relations publiques des armées annonce, l’organisation de la manœuvre nationale « SALOUM 2024 », par les Forces Armées du pays dans les régions de Kaolack et de Fatick, du 2 au 08 décembre 2024, dans le cadre de son calendrier opérationnel. Le thème de cette année, « Forces de défense et de sécurité : résilience et synergie d’action face aux menaces multiformes », souligne l’importance de la coopération entre les différentes entités de sécurité pour faire face aux défis contemporains, a indiqué la DIRPA dans un communiqué. Selon la même source, l’exercice militaire sera basé sur un scénario conçu pour « tester les capacités opérationnelles des Armées ainsi que leur interopérabilité avec les autres forces de sécurité ». L’objectif est de mettre en œuvre le concept de défense nationale en réponse à des crises majeures. En parallèle des activités militaires, des actions civilo-militaires seront également menées. La DIRPA renseigne par ailleurs que des consultations médicales gratuites seront organisées à Sokone, et des travaux de réfection de l’école primaire de Taiba NEMANDING seront réalisés, témoignant ainsi de l’engagement des Forces Armées envers les communautés locales. En plus la journée VIP, marquant un temps fort de cette manœuvre, prévue pour le samedi 07 décembre 2024, à partir de 09 heures, au Centre d’Entraînement Tactique Capitaine Abdoulaye NGOM de Toubacouta sera l’occasion de présenter les résultats de l’exercice et de renforcer les liens entre les forces armées et la population. Source Logo: SenePlus Primary Section: Société Archive setting: Unique ID: Alioune



Source : Source : https://www.seneplus.com/societe/larmee-annonce-la...

Accueil Envoyer à un ami Partager