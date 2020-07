L’ARTP a érigé la qualité de service au rang de priorité en 2019 Les faits marquants de la gestion de la qualité de services des réseaux en 2019.



L’ARTP a érigé la qualité de service (QoS) au rang de priorité ces dernières années. Dans son rapport 2019 sur le marché des communications électroniques, publié ce jeudi 16 juillet 2020, l’Autorité de Régulation des Télécommunications et des Postes revient sur les faits marquants de la gestion de la qualité de services des réseaux durant l’année en cours.





L’objectif poursuivi consiste à accompagner les opérateurs dans l’amélioration de la qualité de leurs services voix et data au bénéfice des utilisateurs. C’est ainsi que dans le cadre de son plan d’actions pour l’année 2019, plusieurs activités sont réalisées en matière de gestion de la QoS sous la direction de son nouveau Directeur Général, M. Abdoul Ly. Il s’agit de :



✓ la couverture des différents évènements religieux ;

✓ différentes missions de contrôle et d’évaluation de la qualité de service (QoS) ;

✓ des missions de contrôle de l’effectivité et la gratuité des appels sur les numéros d’urgence.

– Couverture de six évènements religieux



L’ARTP a également envoyé des équipes et déployé ses équipements lors des événements suivants :

➢ Magal de Touba ;

➢ Gamou de Tivaouane et de Kaolack ;

➢ Daaka de Medina Gounass ;

➢ Pèlerinage Marial de Popenguine ;

➢ Appel des Layennes.



– Missions de contrôle et d’évaluation de la qualité de service (QoS)



L’Autorité de régulation sous la houlette du Dg, Abdoul Ly, a également procédé à la vérification de la qualité de service (QoS) dans certaines zones à la suite des Comités Régionaux de Développement (CRD) organisés dans des régions en présence du Directeur général de l’ARTP et présidés par les Gouverneurs. C’est ainsi qu’elle a entrepris les actions suivantes :

➢ Le contrôle de la qualité de service (QoS) fournis par les opérateurs dans la région de Thiès ;

➢ Le contrôle de la qualité de service (QoS) fournis par les opérateurs dans la région de Kaolack ;

➢ Le contrôle de la qualité de service (QoS) fournis par les opérateurs dans la région de Matam ;

➢ Le contrôle de la qualité de service (QoS) fournis par les opérateurs dans la région de Diourbel.



– Missions de contrôle sur les numéros d’urgence



Dans le cadre du suivi du respect par les opérateurs titulaires de licence, des obligations fixées dans leurs cahiers de charges, l’ARTP a réalisé des missions de contrôle sur les numéros d’urgence dans le but de vérifier l’accessibilité et la gratuité des appels vers ces numéros. C’est ainsi que des contrôles ont été effectués dans les zones de :

➢ Dakar ;

➢ Nord (Matam, Saint-Louis Louga, Thiès) ;

➢ Sud-est (Ziguinchor, Kaolack, Kolda, etc.)



En 2019, l’ARTP a également procédé à l’attribution des ressources en numérotation. Le taux d’attribution global du Plan national de numérotation est d’environ 4%. Le principal fait marquant en 2019 est l’ouverture d’une nouvelle tranche SA 75 XXX XX XX de numéros de services mobiles pour l’attribution aux opérateurs de réseaux mobiles virtuels (MVNO). Ainsi, 4 SABP, soit 400 000 numéros ont été attribués dans cette tranche.







