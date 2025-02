L’AS PIKINE RENOUE AVEC LA VICTOIRE, TEUNGUETH FC ET GUÉDIAWAYE SE CONTENTENT DU NUL Rédigé par leral.net le Dimanche 2 Février 2025 à 23:53 | | 0 commentaire(s)|

Après une période difficile marquée par trois revers consécutifs, l’AS Pikine a retrouvé le sourire ce dimanche. Dès la première minute de jeu, Ousseynou Touré a ouvert le score, offrant ainsi l’avantage aux siens. L’AS Pikine a mis fin à une série de trois défaites consécutives en s’imposant sur le plus petit des scores face à Sonacos. Pendant ce temps, le choc de la 13ᵉ journée de Ligue 1 entre Teungueth FC et Guédiawaye FC s’est conclu sur un match nul. Après une période difficile marquée par trois revers consécutifs, l’AS Pikine a retrouvé le sourire ce dimanche. Dès la première minute de jeu, Ousseynou Touré a ouvert le score, offrant ainsi l’avantage aux siens. Malgré l’expulsion de Mohamed Johnson en seconde période, les Pikinois ont tenu bon jusqu’au coup de sifflet final pour s’adjuger trois points précieux. L’affiche la plus attendue de cette journée opposait Teungueth FC, champion en titre, à Guédiawaye FC. Les Rufisquois, en quête de victoire depuis neuf rencontres, ont concédé l’ouverture du score avant de réagir en seconde période pour arracher un point (1-1). Un résultat qui ne leur permet pas de redresser la barre, tandis que Guédiawaye FC reste solidement accroché à la sixième place du classement. Source Logo: SenePlus Primary Section: Sports Archive setting: Unique ID: Alioune



Source : Source : https://www.seneplus.com/sports/las-pikine-renoue-...

