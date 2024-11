L’ASAS alerte sur la résurgence de la rougeole et appelle à une mobilisation nationale Rédigé par leral.net le Jeudi 21 Novembre 2024 à 17:17 | | 0 commentaire(s)|

Sénégal Atlanticactu/ Santé publique/ Saliou Ndong Le syndicat Alliance des Syndicats Autonomes de la Santé (ASAS), qui regroupe le SUTSAS, le SUDTM, le SAT Santé/D, le CNTS Santé, le SAT/CL et le SYTRACTS, ainsi que And Gueusseum, constate une augmentation inquiétante des cas de rougeole à l’échelle mondiale, impactant désormais gravement le contexte socio-sanitaire national. […] Sénégal Atlanticactu/ Santé publique/ Saliou Ndong Le syndicat Alliance des Syndicats Autonomes de la Santé (ASAS), qui regroupe le SUTSAS, le SUDTM, le SAT Santé/D, le CNTS Santé, le SAT/CL et le SYTRACTS, ainsi que And Gueusseum, constate une augmentation inquiétante des cas de rougeole à l’échelle mondiale, impactant désormais gravement le contexte socio-sanitaire national. Cette situation préoccupante affecte particulièrement les populations vulnérables, notamment les enfants de moins d’un an et ceux de plus de cinq ans. Au Sénégal, ces derniers représentent 7 326 586 individus, selon les données de la Direction de la Prévention du Ministère de la Santé et de l’Action sociale, a précisé le syndicat dans une déclaration officielle. Face à la menace d’une épidémie de grande ampleur, exacerbée par la fragilisation des systèmes de santé, le Directoire National de And Gueusseum appelle ses membres à participer activement à la campagne de vaccination prévue du 2 au 11 décembre. Il encourage également les acteurs de la santé à transmettre de manière exceptionnelle et ponctuelle les données nécessaires pour évaluer l’efficacité de cette initiative, afin de contenir cette maladie grave à forte létalité, soumise à déclaration obligatoire. En outre, le Directoire renouvelle son appel au Gouvernement pour l’application des accords restants avec And Gueusseum, dans le but de mettre fin à la rétention des informations sanitaires et sociales en vigueur depuis le 7 mars 2023.



Source : Source : https://atlanticactu.com/lasas-alerte-sur-la-resur...

