L'ASRDR et le CNLS pour la révision du Code de la drogue et la prise en charge des consommateurs

L'Association Sénégalaise de Réduction Des Risques (ASRDR) a tenu un panel ce jeudi, pour faire un point sur la politique de lutte contre les drogues au Sénégal. En partenariat avec CNLS et autres organisations, les acteurs de l'association s'engagent dans le départage des différents points de vue juridiques et sanitaires, dans la prise en charge des consommateurs, mais également dans la révision du Code de la drogue.



