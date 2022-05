L’Acsif en Procès contre la Cbao : le tribunal se déclare incompétent

Nos confrères du « quotidien.sn » rappellent que ces tracasseries se résument en quelques points. En effet, le client souhaitant retirer un chèque de plus 200 000 francs Cfa ne peut le faire que dans l’agence d’ouverture du compte courant. De ce fait, un client qui a ouvert un compte à Tambacounda se verra obliger de se rendre en ce lieu pour encaisser ce chèque.



C’est ainsi qu’avait synthétisé, le président Famara Ibrahima Cissé, le président de l’Acsif, le changement initié par la Cbao



La banque était assignée en référé pour la suppression du guichet unique. Pour le président de l’association des clients et sociétaires des institutions financières, le guichet unique est une tracasserie de plus pour les usagers des banques.