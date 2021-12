L’Afd va injecter 100 millions d’euros sur 3 ans en prêts pour soutenir le secteur entrepreneurial

Le ministre de l’Economie, du Plan et de la Coopération, Amadou Hott et le Directeur général adjoint de l’Afd, Bertrand Walckenaer, ont procédé à la signature d’un protocole d’accord visant à renforcer la dynamique entrepreneuriale du Sénégal. Une cérémonie qui s’est déroulée en présence de Philippe Lalliot, Ambassadeur de France au Sénégal, d’Alexandre Pointier, Directeur de l’Afd à Dakar et de Thérèse Faye Diouf, Administrateur général du Fongip, entre autres personnalités. A travers ce protocole, l’Afd s’engage à accompagner les réflexions et soutenir les réformes entreprises par les autorités sénégalaises pour dynamiser l’entrepreneuriat et les Tpe/Pme, en mettant à disposition des outils d’assistance technique ainsi que des financements pouvant aller jusqu’ à 100 millions d’euros sur trois ans en prêts souverains ou prêts de politique publique.





Source : https://www.jotaay.net/L-Afd-va-injecter-100-milli...