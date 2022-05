L'Afrique australe confrontée à une augmentation des cas de Covid-19

L’Afrique australe a enregistré 46.271 cas au cours de la semaine se terminant le 8 mai 2022, soit une augmentation de 32% par rapport à la semaine précédente. Ceci est en grande partie dû à un pic en Afrique du Sud, où les cas hebdomadaires enregistrés ont quadruplé au cours des trois dernières semaines. Les décès n'ont toutefois pas augmenté aussi rapidement.



L'Afrique du Sud a enregistré 376 décès au cours des trois dernières semaines, soit deux fois plus qu'au cours des trois semaines précédentes. Bien que les cas aient augmenté, le nombre d'hospitalisations en Afrique du Sud reste faible, le nombre de patients actuellement admis et testés positifs à la Covid-19 se situe à environ 20% du pic de fin décembre 2021.



Dans les provinces de Gauteng et de KwaZulu-Natal, où la dernière vague a été détectée pour la première fois, les hospitalisations et les décès à l'hôpital ont augmenté de 90 à 100% au cours des deux dernières semaines par rapport aux quinze jours précédents.

