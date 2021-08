L’Afrique de l’Ouest est confrontée à des contaminations et à un taux de décès des suites du Covid-19 en forte en hausse. L’OMS s’inquiète et appelle à la vigilance. La situation pourrait se justifier par le faible taux de vaccination et la lassitude des populations quant aux gestes barrières, explique un épidémiologiste à Sputnik.Source : https://fr.sputniknews.com/afrique/202108201046030...