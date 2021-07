L’Afrique du Sud « consternée » par la décision d’accueillir Israël comme observateur à l’UA Rédigé par leral.net le Mercredi 28 Juillet 2021 à 13:52 | | 0 commentaire(s)|

L'Afrique du Sud a dénoncé mercredi la décision « unilatérale » prise la semaine dernière par la Commission de l'Union africaine (UA) d'accorder à Israël un statut d'observateur au sein de l'organisation panafricaine. Dans une déclaration sans équivoque, Pretoria, qui a assuré l'année dernière la présidence tournante de l'UA, s'est dite « consternée par la décision injuste et injustifiée de la Commission de l'UA d'accorder à Israël le statut d'observateur au sein de l'Union africaine ». La Commission de l'UA a pris cette « décision unilatéralement sans » consulter ses membres, selon le ministère sud-africain des Affaires étrangères, qui l'a qualifiée d' »inexplicable » et « incompréhensible ». L'UA a accordé la semaine dernière à Israël le statut d'observateur, qu'il réclamait depuis des années. Une victoire diplomatique pour l'Etat hébreu qui, selon les deux parties, devrait notamment permettre à Israël d'aider le continent à lutter contre la pandémie de Covid-19 et le terrorisme. « La décision d'accorder à Israël le statut d'observateur est encore plus choquante en cette année où le peuple opprimé de Palestine a été persécuté par des bombardements destructeurs et la poursuite de la colonisation illégale sur ses terres », a ajouté le ministère. L'Afrique du Sud soutient la cause palestinienne avec des relations diplomatiques officielles établies en 1995, un an après la fin de l'apartheid. Elle a dégradé son ambassade en simple bureau de liaison à Tel Aviv en 2019. La Palestine a déjà le statut d'observateur à l'UA, où elle compte d'importants soutiens. L'Afrique du Sud compte demander à Moussa Faki Mahamat, le président de la Commission de l'UA, de s'expliquer sur cette décision, et espère que la question sera discutée entre chefs d'État et de gouvernement. « L'Afrique du Sud est fermement convaincue que tant qu'Israël n'est pas disposé à négocier un plan de paix sans conditions préalables, il ne devrait pas avoir le statut d'observateur » au sein de l'UA, a-t-elle déclaré. AFP



Source : http://lesoleil.sn/lafrique-du-sud-consternee-par-...

