L’Afrique perd une icône de sa musique: Mory Kanté, auteur du célébre ‘’Yéké-Yéké’’, s’est éteint à l’âge de 70 ans Mory Kanté, artiste d’une dimension continentale, propulsé par son célèbre morceau ‘’Yéké-Yéké’,’ s’est éteint à l’âge de 70 ans. Icône de la musique guinéenne, c’est aussi pour la Culture Africaine, un baobab qui s’effondre…

En effet, l’Afrique perd une icône de sa musique avec la nouvelle tombée tristement ce vendredi, annonçant le décès du chanteur guinéen Mory Kanté. Un chanteur connu dans le monde entier, pour son célèbre tube "Yéké Yéké".



Sur Twitter, les hommages se succèdent. D’abord Alpha Condé, le président guinéen, lui a rendu hommage officialisant l’info et saluant " un parcours exceptionnel et une fierté ".



Ensuit,e Youssou Ndour l’international chanteur sénégalais, a réagi aussi en ces termes : « Je viens d'apprendre avec consternation le rappel à Dieu de mon frère aîné de référence, Maître Mory Kanté. Je ressens un énorme vide aujourd'hui, avec le départ de ce baobab de la Culture Africaine… Repose en paix ».



Assurément, pour la Culture Africaine, c’est un baobab qui s’effondre.



Leral.net se joint à cet élan de compassion et prie pour le repos de son âme.



