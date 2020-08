L’Afrique recense près de 1,23 million de cas confirmés et plus de 29.000 décès Rédigé par leral.net le Dimanche 30 Août 2020 à 21:23 | | 0 commentaire(s)|

Le Centre africain de contrôle et de prévention des maladies (CDC Afrique) a annoncé samedi que le nombre de cas positifs de COVID-19 sur le continent africain avait atteint 1.228.971 dans un contexte de propagation rapide du virus dans certains pays africains. Notant que cinq pays africains représentent environ 72% de toutes les infections au COVID-19 sur le continent, le CDC Afrique a indiqué que le nombre de décès dus au COVID-19 était passé à 29.087 samedi. Le CDC Afrique, agence de santé spécialisée de la Commission de l'Union africaine, a précisé que quelque 960.926 personnes infectées par le COVID-19 s'étaient jusqu'à présent rétablies sur tout le continent. Alors que le virus se propage rapidement à travers le continent, l'Afrique du Sud représente à elle seule environ 50% de toutes les infections en Afrique, suivie de l'Egypte, qui compte 8% de toutes les infections sur le continent, a déclaré le CDC Afrique plus tôt cette semaine.





