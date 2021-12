L’Agence Bloomfield maintient inchangée la note BBB+ à la SAFCA S.A

Bloomfield a également maintenu inchangée la note de court terme A1 avec une perspective stable.



Selon la direction de l’agence de notation, sur le long terme, les facteurs de protection sont appropriés et considérés suffisants pour des investissements prudents. Cependant elle est d’avis qu’il y a une variabilité considérable de risques au cours des cycles économiques.



La notation sur le court terme est justifiée par la certitude de remboursement en temps opportun qui est très élevée. Bloomfield note par ailleurs que les facteurs de liquidité sont excellents et soutenus par de bons facteurs de protection des éléments essentiels. Pour leur part, les facteurs de risque sont considérés comme mineurs.



L’agence Bloomfield a brandi quelques de facteurs positifs qui sous-tendent la notation. Il s’agit notamment du niveau d’exécution du plan stratégique 2019-2021 qualifie de satisfaisant à fin 2020, de la qualité du portefeuille qui se maintient en 2020, grâce à l’efficacité du dispositif de gestion du risque de crédit, de la progression de la marge d’intérêt en dépit du contexte contraignant ou encore d’une stratégie de refinancement efficace et favorable au développement des activités.



Mais, il existe trois facteurs de fragilité de la notation. Selon la direction de Bloomfield, il s’agit de la perturbation de l’activité de crédit par la crise sanitaire de Coronavirus, d’une performance globale impactée par des incidents de risque fiscal et des reports d’échéance et d’un risque sécuritaire toujours présent dans les zones d’implantation.

Oumar Nourou

