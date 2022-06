L’Agence française de développement et l’Etat du Sénégal signent cet après-midi, une convention de financement pour le programme d’appui à la relance du secteur de l’industrie pharmaceutique d’un montant de 25 millions d’euros (Dakar, le 16 juin 2022). L’Agence française de développement signe ce jour, une convention de financement avec l’Etat du Sénégal, pour le programme d’appui à la relance du secteur de l’industrie pharmaceutique. S’inscrivant dans la dynamique de renforcement de la souveraineté vaccinale de l'Afrique, ce programme est financé sous la forme d’un prêt de politique publique de l’AFD d’un montant de 25 millions d’euros. La cérémonie de signature aura lieu en présence de Son excellence Monsieur Amadou Hott, ministre de l’économie, de la coopération et du plan, Son excellence M. Philippe Lalliot, ambassadeur de France au Sénégal et de Monsieur Alexandre Pointier, directeur de l’AFD à Dakar.



La pandémie de COVID-19 a mis en lumière la grande disparité des capacités de production de produits de santé (dont les vaccins) dans le monde, affectant le continent africain dans sa capacité à assurer sa sécurité sanitaire. Dans ce contexte, la France et l’Europe œuvrent conjointement pour renforcer la souveraineté vaccinale de l'Afrique et le renforcement des capacités de production sur le continent africain a été définie comme une priorité de haut niveau.



Pour rendre possible la production de vaccins au Sénégal, l’accélération des réformes du secteur pharmaceutique a été élevée au rang de priorité. A cet égard, le Sénégal est face à un double défi à court et moyen terme, à savoir i) accéder plus aisément à des produits de santé tels que les vaccins en renforçant sa propre capacité de production et ii) structurer le secteur pharmaceutique et renforcer l’écosystème nécessaire pour soutenir cette production pharmaceutique.



L’objectif de ce programme financé par l’AFD est de renforcer la souveraineté sénégalaise pour la production des produits de santé (vaccins, thérapeutiques et équipements médicaux) en vue d’améliorer la résilience du pays et de favoriser une riposte rapide aux futures épidémies. Le programme accompagnera plus précisément les axes suivants : i) consolider le cadre règlementaire ainsi que les institutions de règlementation pharmaceutique, ii) former les ressources humaines nécessaires, iii) assurer la souveraineté vaccinale du Sénégal en construisant des capacités de production de vaccins (au travers du projet de production de vaccins porté par l’Institut Pasteur de Dakar - MADIBA), iv) favoriser un environnement d’investissement favorable et v) assurer un pilotage pertinent du plan de relance à même d’aider l’atteinte rapide de ses objectifs ambitieux.



Après avoir contribué aux fonds d’amorçage du projet MADIBA (1,8 MEUR), ce nouvel appui est positionné sur le renforcement global de l’écosystème pharmaceutique en vue d’accompagner une dynamique structurante pour le développement du secteur dans son ensemble. Il permettra également de soutenir directement le projet MADIBA au travers des ressources qui seront mises à sa disposition par l’Etat sénégalais.

« L’AFD entend accompagner activement l’Etat du Sénégal, aux côtés de l’ensemble de ses partenaires techniques et financiers, dans le domaine de la production de vaccins et de produits pharmaceutiques. L’accent est mis sur le plan de relance de l’industrie pharmaceutique et en particulier le projet emblématique de plateforme régionale de production de vaccins porté par la FIPD » explique Alexandre Pointier, directeur de l’AFD à Dakar.







A propos de l’Agence française de développement (AFD) : Institution financière publique, l’Agence française de développement (AFD) met en œuvre la politique définie par le gouvernement français, agit pour combattre la pauvreté et favoriser le développement durable. Présente sur cinq continents à travers un réseau de 85 bureaux et avec 3000 collaborateurs, l’AFD a consacré 12.1 milliards d’euros en 2020 au financement de projets dans les pays en développement et en faveur des Outre-mer.





