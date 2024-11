L’Agent Judiciaire de l’État Poursuit l’Ambassade du Sénégal à Ottawa en Justice Rédigé par leral.net le Mardi 19 Novembre 2024 à 15:57 | | 0 commentaire(s)|

Sénégal Atlanticactu/ Agent judiciaire de l’État/ Saliou Ndong L’Agent judiciaire de l’État a saisi la justice après avoir constaté des irrégularités concernant un marché de réhabilitation de l’ancien siège de l’Ambassade du Sénégal à Ottawa. Ce marché avait été attribué illégalement et sans contrôle à la société « Ace Building » pour un montant de 3,5 milliards de F CFA, en plus de travaux d’architecture d’une valeur de 36,9 millions de F CFA. De plus, selon le journal Libération, l’ambassade aurait affirmé que « Ace Building » lui avait loué un hangar pour y stocker un matériel fictif pendant trois ans. Cependant, l’adresse du hangar est fausse et les loyers ont été payés intégralement au propriétaire. Un rapport de l’Inspection générale d’État (IGE), particulièrement accablant, recommandait l’ouverture d’une enquête judiciaire après avoir examiné la gestion des années 2019 à 2023. Les documents relatifs à la gestion de 2019 auraient mystérieusement été « détruits par l’amiante lors de travaux » au sein de la mission diplomatique, tandis que ceux des années 2020 à 2023 sont introuvables.



Source : Sénégal Atlanticactu/ Agent judiciaire de l’État/ Saliou Ndong L’Agent judiciaire de l’État a saisi la justice après avoir constaté des irrégularités concernant un marché de réhabilitation de l’ancien siège de l’Ambassade du Sénégal à Ottawa. Ce marché avait été attribué illégalement et sans contrôle à la société « Ace Building » pour un montant de 3,5 milliards […]Source : https://atlanticactu.com/lagent-judiciaire-de-leta...

Accueil Envoyer à un ami Partager