L’Agent judiciaire de l'Etat toujours à Ziguinchor: Découvrez les raisons

Jeudi dernier, le tribunal de grande instance de Ziguinchor présidé par Sabassy Faye a annulé la radiation d’Ousmane Sonko, leader emblématique de Pastef et porteur d’espoir de l’opposition majoritaire, des listes électorales. Une décision saluée par les partisans de Sonko, mais très vivement critiquée par l’Agent judiciaire de l’État (Aje), Yoro Moussa Diallo, qui d’ailleurs a annoncé son intention de former un pourvoi en cassation. Et montrer la détermination de l’Etat à utiliser tout un arsenal « nucléaire » pour anéantir la candidature d’Ousmane Sonko et écraser son projet de 5e président de la République.



Jugez-en : Dès le lendemain du procès, mentionne LeTémoin, la plupart des avocats et membres de l’Agence judiciaire de l’Etat logés à hôtel Kadiandoumagne de Ziguinchor préparaient leurs valises et documents pour rentrer sur Dakar. Parmi ces clients, l’Agent judiciaire de l’Etat Yoro Moussa Diallo. Justement au moment où ce dernier s’apprêtait à partir, un coup de fil « autoritaire » venant de Dakar lui intimait l’ordre de rester à Ziguinchor. Autrement dit Yoro Moussa Diallo serait placé en résidence « surveillée » ou travaux forcés dans l’hôtel pour qu’il puisse très bien préparer le pourvoi en cassation après la déroute…