L’Aibd dote le Contrôle sanitaire aux frontières d’une ambulance

Le Directeur général de l’Aéroport international Blaise Diagne, Doudou Kâ a remis hier une ambulance médicalisée au centre médico-social de l’AIBD. La cérémonie a eu lieu à la Direction générale de l’Aibd, en présence des responsables des sociétés de la plateforme aéroportuaire. « Avec ce don, c’est une vieille doléance qui est ainsi satisfaite. Ce véhicule est ultra équipé et optimisé pour le transport médicalisé en toute sécurité des malades. Il respecte surtout, toutes les normes obligatoires en matière de transport médicalisé », a déclaré Doudou Kâ.



Le Dg de l’Aibd a rappelé le rôle stratégique que joue le centre médico-social, notamment en matière de contrôle sanitaire aux frontières, mais aussi d’assistance des usagers de l’aéroport ainsi que le personnel. Selon Doudou Kâ, cette structure est devenue prépondérante depuis l’apparition du coronavirus. « Aujourd’hui, toute l’activité aéroportuaire repose sur le quitus des services sanitaires qui sont passés au premier plan dans tous les aéroports du monde, pour permettre un trafic aérien sain et protégé », a-t-il, ajoutant que c’est grâce au dispositif de contrôle mis en place que le Sénégal a été cité parmi les pays qui ont mieux géré la pandémie.



Doudou Kâ a dit accorder une importance capitale à l’amélioration des conditions de travail et à la sécurité sanitaire de l’Aéroport International Blaise Diagne de Diass. « Je tiens aussi à ce que AIBD soit un espace de travail convivial, où le travailleur se sent épanoui et motivé », a-t-il ajouté. Il a annoncé une prime de motivation mensuelle pour le personnel du contrôle sanitaire dès la fin de ce mois de mars. Le Dg a également dit qu’il a décidé de recruter deux chauffeurs qui seront pris en charge par AIBD sa, pour gérer alternativement l’ambulance.



Charles Bernard Sagna, Chef du service du Contrôle sanitaire s’est réjoui du geste du Directeur général de l’Aibd. Il a affirmé que l’ambulance va renforcer le dispositif mis en place pour l’assistance sanitaire des usagers et du personnel de la plateforme aéroportuaire. Les responsables syndicaux ont également salué ce geste du Directeur général, qui va renforcer la sécurité sanitaire à l’aéroport.