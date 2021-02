L’Allemagne salue le maintien des bases américaines sur son sol

L’Allemagne a salué vendredi le maintien de bases militaires américaines sur son sol et le gel du retrait de troupes annoncés par le président Joe Biden, a indiqué le porte-parole du gouvernement d’Angela Merkel.

Cette décision, annoncée jeudi par le nouveau président américain dans son premier discours de politique étrangère, va « servir les intérêts des deux parties », a estimé lors d’une conférence de presse Steffen Seibert.



« Nous avons toujours été convaincus que les troupes américaines stationnées ici en Allemagne servent la sécurité européenne et transatlantique », a ajouté M. Seibert.



Le 46e président des États-Unis a confirmé jeudi qu’il allait « stopper » le retrait partiel des troupes américaines d’Allemagne, au moins le temps d’un « réexamen global de la posture » des forces déployées à l’étranger confié au secrétaire à la Défense Lloyd Austin.



Donald Trump avait annoncé en juin vouloir diminuer grandement, à 25 000 soldats, les forces américaines en Allemagne.



Cette décision avait suscité des remous au sein de la classe politique américaine ainsi qu’en Europe, où les alliés de Washington, Berlin en particulier, ont été malmenés pendant les quatre années de mandat du milliardaire new-yorkais.



Présents en Allemagne depuis la défaite du IIIe Reich, les soldats américains sont passés de quelque 200 000 en 1990 à 34 500 aujourd’hui.



Parmi ces 34 500 soldats, M. Trump voulait en rapatrier 6400 aux États-Unis et en repositionner 5600 dans d’autres pays de l’OTAN, notamment en Italie et Belgique.



Le commandement militaire américain en Europe (EUCOM), actuellement basé à Stuttgart, était censé déménager à Mons, en Belgique. (AFP)

