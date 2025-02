L’Alliance des Etats du Sahel se dote d’un drapeau Rédigé par leral.net le Dimanche 23 Février 2025 à 02:05 | | 0 commentaire(s)|

Les Ministres de la Confédération des États du Sahel (AES), réunis, samedi, à Bamako, sous la présidence du Premier ministre malien, Abdoulaye Maiga, ont procédé, au lancement officiel du drapeau de la Confédération AES regroupant le Mali, le Burkina et le Niger, après sa validation par les Chefs d’État des pays membres. S’exprimant à propos […] Les Ministres de la Confédération des États du Sahel (AES), réunis, samedi, à Bamako, sous la présidence du Premier ministre malien, Abdoulaye Maiga, ont procédé, au lancement officiel du drapeau de la Confédération AES regroupant le Mali, le Burkina et le Niger, après sa validation par les Chefs d’État des pays membres. S’exprimant à propos de la couleur verte du drapeau, Abdoulaye Diop ministre des Affaires étrangères du Mali a souligné « la couleur verte, souvent associée à la croissance, symbolise l’espoir et la prospérité ; la renaissance et le renouveau » affirmant qu’elle « représente ainsi les immenses ressources naturelles de l’espace confédéral pour un avenir de prospérité partagée ». Une réunion ministérielle de la Confédération des États du Sahel (AES) se tient samedi et dimanche à Bamako avec la participation d’un nombre important de membres des Gouvernements du Burkina Faso, de la République du Mali et de la République du Niger. Cette rencontre majeure, première du genre regroupe les ministres en charge de la Défense, de la Diplomatie et du Développement. « Cette rencontre vise à poursuivre les concertations et les échanges politiques, diplomatiques et opérationnels sur les actions prioritaires prévues dans la Feuille de route de la Présidence malienne de la Confédération AES », a souligné Abdoulaye Diop. Les présidents burkinabè, le capitaine Ibrahim Traoré, malien, le colonel Assimi Goïta et nigérien, le général Abdourahamane Tiani ont acté, le 6 juillet 2024 la création de la ‘’Confédération des États du Sahel’’ à l’issue du premier sommet de l’Alliance des États de l’Afrique de l’Ouest (AES) qui regroupe les trois pays. Entre autres raisons soutenant leur décision, les trois chefs d’État ont évoqué ‘’la volonté des États membres de l’AES de mener une lutte commune et efficace contre le terrorisme au Sahel en général et dans la zone du Liptako-Gourma en particulier’’, ainsi que celle de ‘’coordonner leur action diplomatique en vue de parler d’une même voix sur la scène internationale’’. Parmi les mesures envisagées pour matérialiser la nouvelle confédération, les présidents burkinabè, malien et nigérien ont annoncé que leurs pays vont mutualiser leurs ressources pour la mise en œuvre des projets structurants dans divers domaines du développement tels que l’eau, l’environnement, l’agriculture, la sécurité alimentaire, l’énergie, les mines et l’économie numérique. Le président malien le général d’Armée Assimi Goïta a été désigné comme président en exercice de la nouvelle organisation pour un mandat d’un an. L’Alliance des Etats du Sahel a été créée le 16 septembre 2023, suite à la menace brandie par la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (Cédéao) de recourir à une intervention militaire pour rétablir le président renversé du Niger Mohamad Bazoum. Ouagadougou, Bamako et Niamey avaient annoncé en janvier leur départ de la Cédéao, une organisation qu’ils jugent ‘’instrumentalisée’’ par la France, ex-puissance coloniale avec laquelle ils ont multiplié les actes de rupture. L’AES couvre l’espace géographique du Liptako-Gourma, une région historique transfrontalière de l’Afrique de l’Ouest et du Sahel, partagée entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger. AA



