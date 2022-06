L'Amicale des retraités de Thiès exhorte l'Etat à respecter la promesse d'augmentation des pensions

Rédigé par leral.net le Mercredi 22 Juin 2022 à 21:59 | | 0 commentaire(s)|

Les membres de l’Amicale des Retraités de Thiès sont très remontés contre les autorités. Partagés entre colère, déception et révolte, ils dénoncent les promesses non tenues comme l'augmentation des pensions. Ils interpellent le président de la République, Macky Sall : “nous voudrions que cette mesure soit appliquée pour tous les retraités du Sénégal dans les plus brefs délais.” Dixit ces personnes du troisième âge.