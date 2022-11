L'Andobes : 30 ans à donner du sang, plaidoyer pour sensibiliser les populations

Rédigé par leral.net le Samedi 12 Novembre 2022 à 16:45 | | 0 commentaire(s)|

L’Association nationale des Donneurs bénévoles de Sang (ANDOBES) a célébré ses trente ans (30 ans) d’existence, ce samedi, au Centre de Transfusion Sanguine (CNTS). Une occasion pour faire un don de sang et d'inviter «les marcheurs de la lumière du sang », des jeunes âgées de 13 à 16 ans. L'événement a été présidé par le Ministre de la Santé et de l’Action sociale, Marie Khémesse Ngom Ndiaye, qui a magnifié les efforts et l’engagement de cette association. Elle a également rappelé l’importance du don de sang.

Ainsi, elle invite la population à venir faire un don du sang car cette démarche importante permet de sauver des personnes et d’augmenter leur durée de vie.