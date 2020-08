L’Anps annule l’élection des meilleurs sportifs de cette année Rédigé par leral.net le Mardi 25 Août 2020 à 19:02 | | 0 commentaire(s)|

XALIMANEWS- L’Association nationale de la presse sportive (Anps) avait prévu cette année deux grandes cérémonies, notamment l’élection des meilleurs sportifs de la saison ainsi que le gala du cinquantenaire. Mais à cause du Covid-19, les journalistes sportifsont annulé l’élection des meilleurs sportifs et reporté le gala. «Le Comité exécutif de l’Association nationale de la presse […] XALIMANEWS- L’Association nationale de la presse sportive (Anps) avait prévu cette année deux grandes cérémonies, notamment l’élection des meilleurs sportifs de la saison ainsi que le gala du cinquantenaire. Mais à cause du Covid-19, les journalistes sportifs

ont annulé l’élection des meilleurs sportifs et reporté le gala. «Le Comité exécutif de l’Association nationale de la presse sportive (Anps), réuni ce samedi à son siège, a décidé du

report du gala du cinquantenaire ainsi que de l’annulation de l’élection des meilleurs sportifs de la saison», a indiqué l’Anps dans un communiqué repris par Sport221. Ces deux grands événements, initialement prévus en décembre 2020, n’auront finalement pas lieu. «Ainsi les prix Jules François Bocandé, Ibrahima Coulibaly, Abdou Rah mane Ndiaye ‘’Falang’’, Amadou Dia Bane seront pas décernés cette année», ajoute le texte. Cependant, «l’Anps entend mener des actions dans les différentes régions du Sénégal dans le but de lutter contre la propagation du Covid-19», a précisé le communiqué. Pressafrik



