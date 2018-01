L’Apr sur le massacre de Bofa-Bayotte : un acte « délibéré »

Les réactions continuent de pleuvoir après l’attaque survenue samedi à Boffa- Bayottes, dans la région de Ziguinchor, qui a fait 13 morts. Dans un communiqué, l’Alliance pour la République parle « d’une attaque barbare ». Le parti présidentiel constate, pour le déplorer, que cet acte « délibéré » est survenu dans un contexte où le président de la République et son gouvernement, « s’emploient tous les jours à construire les bases d’une paix durable et définitive en Casamance ».



Et après avoir exprimé son soutien « total »à son leader, l’Apr demande à l’Etat d’engager des poursuites pour que les auteurs de cet acte « criminel », soient recherchés et traduits en justice afin que force reste à la loi. L’Apr exhorte également le gouvernement du Sénégal à poursuivre le travail engagé depuis 2012, qui a permis une « accalmie qui augure d’une paix définitive en Casamance ».











Le Quotidien