L’Aser-gate, marqueur génétique de l’homo pastefensis (Par Cheikh Yérim Seck)

L’Aser-gate, du nom de ce gros scandale consécutif au retrait d’un marché stratégique d’éclairage public à Aee Power Sénégal, une entreprise sénégalaise, au profit de sa partenaire espagnole, Aee Power Epc, est un condensé des tares congénitales de ceux qui nous gouvernent depuis le 2 avril 2024.

Objet politique au départ non identifié, maître d’œuvre de la plus grosse escroquerie politique de l’histoire du Sénégal – réussir à s’emparer du pouvoir en vendant un « projet » inexistant -, l’homo pastefensis, dénué de sens historique et de profondeur sociologique, a bouleversé le métabolisme de la société politique, de la société tout court, par des pratiques jusqu’à lui, inconnues.

Insultes, attaques personnelles, invectives, y compris contre les forces symboliques du pays, violences physiques et verbales, destructions industrielles de biens de l’Etat et des particuliers, manipulations de l’opinion, mensonges pathologiques, mauvaise foi ontologique, travestissement des événements et des rôles… l’homo pastefensis n’a reculé devant rien pour arriver à ses fins.

Monté sur le piédestal de la République, il s’est révélé être d’une incompétence crasse et d’une moralité que des scandales successifs ont rendue extrêmement douteuse.

Dernier en date de ces scandales, après l’Onas-gate, l’Eurobond-gate, le Port-gate…, l’Aser-gate est, plus que tous les autres, symptomatique de l’Adn de l’être politique qui nous gouverne.

Portés au pinacle sur la base d’un discours autour du thème de la préférence nationale, nos nouveaux gouvernants ont exposé au grand jour leur duperie en dépouillant une entreprise sénégalaise, qui a financé de ses deniers toutes les formalités du marché, pour le filer à sa partenaire espagnole minoritaire dans le projet. Est-il imaginable que l’Etat espagnol retire un contrat à une entreprise de son pays pour le filer à son associée sénégalaise minoritaire ?

La première fois où j’ai évoqué cette grossièreté, les aboyeurs du régime ont été dépêchés sur les plateaux de télévision pour réclamer que je sois supplucié au bûcher, opérant là l’une des techniques de l’homo pastefensis : la menace aux fins de diversion, la surenchère verbale pour noyer la vérité dans un flot de paroles.

Le 2 octobre, l’Agence de régulation de la commande publique (Arcop) est venue reprendre tous les arguments que j’avais soulevés pour motiver sa décision de suspendre le marché.

Plus que cette sentence, ce sont ces motifs qui sont graves. Nommé par ce nouveau régime, le directeur de l’Aser n’a pu fournir aucun des éléments à lui réclamé par l’Arcop. Tant le fossé est abyssal entre le discours outrancièrement moralisateur de l’homo pastefensis et la réalité de sa pratique du pouvoir.

Devant une décision de cette gravité de l’Arcop, silence radio de celui qui multiplie meetings et conférences de presse pour promettre sang et larmes aux voleurs de l’ancien régime ! Motus et bouche cousue des hauts parleurs de la sonkosphère !

À la place d’une explication du gouvernement, à laquelle tout citoyen est en droit de s’attendre face à un tel scandale, un ministre des Transports, que dis-je des Accidents de la route, a pris la parole pour accuser de mauvaise gestion des dignitaires sous Macky Sall, dans le cadre d’une pathétique mise en œuvre de la vieille technique du contre-feu.

L’entreprise espagnole a littéralement dévalisé les 56 millions d’euros d’avance de démarrage du projet alors qu’une seule lampe n’a commencé à être posée.

En échange de quoi lui a-t-on facilité pareil hold-up ?

Suite à la suspension du marché, le journaliste Madiambal Diagne nous renseigne que les Espagnols réclament le remboursement de 4,5 milliards de fcfa (7 millions d’euros) qu’ils ont donnés. À qui ? En échange de l’éviction de Aee Power Sénégal ?

Là aussi, l’homo pastefensis, si prompt à taxer tous ses adversaires de voleurs, est lourdement silencieux, comme il l’est sur les graves soupçons qui entachent les marchés de l’Onas, l’attribution sans appel d’offres du marché de courtage du prêt Eurobond, le recrutement d’un cabinet par le Port autonome…

Se taire devant tous ces scandales relève, au-delà de l’indécence, d’un manque de vergogne tout court.

La banque Santander, qui a réagi suite à la dévalisation de l’avance de démarrage, a déjà absorbé les 17 millions d’euros donnés par le Sénégal pour couvrir la prime d’assurance, les commissions bancaires et les frais d’avocat afférents à la convention de prêt liant notre pays au Crédit Export Espagnol et à ladite banque. L’Etat sénégalais va au-devant de sérieuses difficultés pour recouvrer les fonds dérobés par Aee Power Epc.

Une gestion si nébuleuse et incompétente aurait, sous d’autres cieux, suscité sinon une poursuite judiciaire, du moins une enquête parlementaire. Cette affaire entre directement dans le champ de compétence de l’Ofnac qui doit s’en saisir.

L’Aser-gate a dévoilé, dans sa nudité, l’être profond de ceux qui nous gouvernent.

Avec ses différentes composantes, ce scandale est un marqueur génétique de l’homo pastefensis.

Cheikh Yérim Seck

