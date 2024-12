L’Assemblée nationale adopte la suppression du CESE et du HCCT Rédigé par leral.net le Lundi 16 Décembre 2024 à 11:11 | | 0 commentaire(s)|

Sénégal Atlanticactu/ HCCT-CESE/ Saliou Ndong Samedi, à Dakar, l’Assemblée nationale a largement approuvé plusieurs projets de loi visant à réviser la Constitution et à supprimer deux institutions : le Conseil économique, social et environnemental (CESE) ainsi que le Haut Conseil des collectivités territoriales (HCCT). Sur 144 députés, 134 ont voté pour la suppression du CESE […] Sénégal Atlanticactu/ HCCT-CESE/ Saliou Ndong Samedi, à Dakar, l’Assemblée nationale a largement approuvé plusieurs projets de loi visant à réviser la Constitution et à supprimer deux institutions : le Conseil économique, social et environnemental (CESE) ainsi que le Haut Conseil des collectivités territoriales (HCCT). Sur 144 députés, 134 ont voté pour la suppression du CESE et du HCCT, tandis que huit s’y sont opposés et deux se sont abstenus. Le ministre de la Justice, Ousmane Diagne, a défendu ces réformes en soulignant que « la rupture systémique dans les méthodes et moyens de gouvernance institutionnelle » justifiait l’élimination de ces deux organismes, selon l’Agence de presse sénégalaise (APS). Il a également expliqué que l’une des motivations de cette réforme constitutionnelle était de réduire considérablement les dépenses publiques, ce qui se traduirait par une baisse notable du train de vie de l’État.



Source : Source : https://atlanticactu.com/lassemblee-nationale-adop...

Accueil Envoyer à un ami Partager