L’Assemblée nationale en séance plénière ce vendredi : Deux points cruciaux à l’ordre du jour

1. Examen du projet de loi de finances initiale pour 2025



Le Premier ministre, Ousmane Sonko, engagera la responsabilité de son gouvernement devant les députés à cette occasion, conformément à l’article 86 alinéa 6 de la Constitution sénégalaise.

Cet article stipule que le chef du gouvernement peut soumettre un projet de loi de finances à l’approbation de l’Assemblée nationale en engageant la responsabilité de son exécutif. En pareille situation, « ce projet est considéré comme adopté, sauf si une motion de censure est déposée dans les vingt-quatre heures qui suivent ».



Le projet de loi de finances pour 2025 sera donc au cœur des échanges, marquant un moment stratégique pour le gouvernement dans sa gestion des priorités économiques et budgétaires.



2. Élection des membres de la Haute Cour de justice



À 12 heures, les parlementaires procéderont à l’élection des membres de la Haute Cour de justice, une institution clé dans la lutte contre la corruption et les détournements de fonds publics.



Le Premier ministre avait déjà souligné, lors de sa déclaration de politique générale (DPG), l’importance de cette étape pour « poursuivre les pourfendeurs des deniers publics ». Il avait toutefois précisé que cette démarche n’avait pas pour vocation d’alimenter une logique de chasse aux sorcières, mais plutôt de garantir une justice équitable et transparente.



Ce double agenda fait de cette séance plénière un moment décisif pour la gouvernance nationale, à la fois sur le plan économique et en matière de reddition des comptes.