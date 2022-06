L'Association "Formation-Santé-Partage" de Limousin (France) offre un bus-hôpital à la population de Mbour

Rédigé par leral.net le Mercredi 1 Juin 2022 à 20:25 | | 1 commentaire(s)|

L'association française "Formation-Santé-Partage" de Limousin, a offert un bus-hôpital tout neuf au district sanitaire de Mbour, pour lui permettre d'améliorer la santé de la mère et de l'enfant. En effet, selon les donateurs, beaucoup de personnes, principalement des femmes et des enfants, n'ont pas un accès facile aux soins dans le département de Mbour. Le bus va permettre un soin de qualité et sécurisé, avec du matériel de haute technologie à disposition de la population mbouroise.