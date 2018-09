L’Autoroute ILA Touba fonctionnelle au prochain Magal

L’autoroute Thiès-Touba longue de 114 km, d’après Bakary Ba, coordonnateur de l’unité de gestion du projet. C’est une autoroute à péage fermée, aménagée sur 2×2 voies et 2×3 voies, avec des échangeurs sur toutes les grandes villes qu’elle traverse, comme Thiès, Khombole, Bambey, Diourbel et Touba, avec des gares de péage plein et sur les bretelles de sortie. Le paiement concerne l’entrée et la sortie de l’autoroute, rapportent nos confrères de Rewmi.com.



« L’état d’avancement des travaux est estimé à 90%. Pour le système de péage, les travaux sont évalués à 20% », a-t-il soutenu, avant d’ajouter que les pèlerins pourront utiliser l’autoroute de Dakar à Touba pour le Magal prochain.



A l’en croire, il est prévu une passerelle tous les deux km. L’autoroute sera clôturée, tout au long pour éviter la fréquentation des animaux, mais l’éclairage n’y est pas prévu.



Il s’exprimait, hier, à Touba, à l’issue de la visite des chantiers d’Abdoulaye Daouda Diallo, Ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement. A cette occasion, le ministre a annoncé qu’Ila Touba sera prochainement inauguré par le Président de la République.



Pour ce qui est de la section Sindia-Mbour, Amadou Moustapha Dème, chef de projet AIBD-Thiès, les travaux ont un taux d’avancement d’environ 80%.