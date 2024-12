L’ÉTAT LÈVE 38,2 MILLIARDS FCFA SUR LE MARCHÉ RÉGIONAL Rédigé par leral.net le Vendredi 13 Décembre 2024 à 23:32 | | 0 commentaire(s)|

Cette intervention, qui rentre dans le cadre de la couverture des besoins de financement de l’année 2024, a été réalisée avec la collaboration de l’Agence UMOA-Titres et le concours de la BCEAO. Le ministère des Finances et du Budget a annoncé ce vendredi 13 décembre 2024 une adjudication réussie de bons et d’obligations assimilables du Trésor (OAT) sur le marché régional des titres publics, organisée par la Direction générale de la Comptabilité publique et du Trésor. Selon communiqué, cette intervention, qui rentre dans le cadre de la couverture des besoins de financement de l’année 2024, a été réalisée avec la collaboration de l’Agence UMOA-Titres et le concours de la BCEAO », renseigne la source. « A l’issue de l’opération, sur des soumissions reçues pour près de cinquante-huit virgule sept (58,7) milliards FCFA, correspondant à un taux de couverture de près de 167,7%, un montant d’un peu plus de trente-huit virgule deux (38,2) milliards FCFA comme suit: 9,9 milliards avec un rendement moyen pondéré (RMP) de 7,8159% (contre 7,89% précédemment) pour les obligations assimilables du Trésor de maturité 3 ans et 28,3 milliards avec un RMP de 7,8286% (contre 7,83% précédemment)pour les obligations assimilables du Trésor de maturité 5 ans », renseigne la source. Ces résultats traduisent ainsi la confiance renouvelée des investisseurs dans la qualité de la signature de l’Etat du Sénégal et leur soutien au financement de ses politiques publiques. Source Logo: SenePlus Primary Section: Economie Archive setting: Unique ID: Alioune



Source : Source : https://www.seneplus.com/economie/letat-du-senegal...

