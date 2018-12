L'Egypte "apte" à accueillir la Can-2019

Rédigé par leral.net le Jeudi 13 Décembre 2018 à 17:06

La Confédération africaine de football (Caf) peut se rassurer par rapport à l'organisation de la Coupe d'Afrique des nations 2019.



L'Egypte se dit prêt à accueillir la compétition retirée Cameroun, initialement pays organisateur.



C'est le ministre des Sports égyptien, Ashraf Sobhi, qui a donné l'information hier, mercredi 12 décembre, à la chaîne locale On sport, reprise par L'Équipe.fr.



"L'Égypte est capable d'organiser la compétition et on sera fiers de le faire, à déclaré le ministre. Le peuple égyptien est toujours prêt pour des choses pareilles, on a des structures au plus haut niveau, et on a déjà organisé des compétitions."

