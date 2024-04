L'Envoyé spécial du 4P, Macky Sall, a rencontré le Secrétaire général des Nations-Unies à New York Rédigé par leral.net le Mercredi 17 Avril 2024 à 21:12 | | 0 commentaire(s)|

L’Envoyé spécial et Président du Comité de suivi du Pacte de Paris pour les peuples et la planète (4P), par ailleurs ancien Président de la République du Sénégal, Macky Sall, a rencontré, hier, le patron de l’Organisation des Nations unies (Onu), Antonio Guterres. Les deux hommes ont évoqué les nouvelles missions du Président Sall. C’est […] L’Envoyé spécial et Président du Comité de suivi du Pacte de Paris pour les peuples et la planète (4P), par ailleurs ancien Président de la République du Sénégal, Macky Sall, a rencontré, hier, le patron de l’Organisation des Nations unies (Onu), Antonio Guterres. Les deux hommes ont évoqué les nouvelles missions du Président Sall. C’est ce dernier lui-même qui l’a souligné dans un post sur sa page X (ex-Twitter). « Je remercie le Secrétaire général de l’Onu, mon ami Antonio Guterres, pour notre entretien ce 16 avril 2024 au siège de l’Organisation. Je l’ai informé de ma mission d’Envoyé spécial du Pacte de Paris pour les Peuples et la Planète (4P). Je me réjouis de notre convergence de vues sur les sujets dont nous avons discuté et lui exprime ma gratitude pour son soutien à ma mission », a écrit L’ancien Chef de l’État sénégalais. Macky Sall a pris fonction en tant qu’Envoyé spécial du 4P à la fin de son mandat le 2 avril dernier. Aly DIOUF



Source : Source : https://lesoleil.sn/envoye-special-du-4p-macky-sal...

Accueil Envoyer à un ami Partager