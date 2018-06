L’Espagne et le Portugal qualifiés en huitièmes, l’Iran et le Maroc éliminés

Le Portugal et l’Iran se neutralisent 1-1. Ainsi, le Portugal, après avoir ouvert le score par Ricardo Quaresma sur sa spéciale à la 45mn de jeu, les Iraniens égalisent à la 92mn pas Ansarifard sur pénalty.



Vu cette résultat, Le Portugal a loupé la première place du groupe B après un penalty de Ronaldo arrêté par Beiranvand et c’est l’Iran qui en a profité pour mettre le sien après une décision du VAR.



Les Iraniens auraient même pu décrocher la victoire dans les dernières secondes, mais le tir de Taremi envoyait le ballon dans le filet latéral.



De l’autre côté, le Maroc a eu le mérite de se donner à fond jusqu’au bout. En-Nesyri sautait plus haut que tout le monde pour redonner l’avantage aux Lions de l’Atlas, mais Iago Aspas gâchait la fête avant le coup de sifflet final.



Les Espagnols terminent premiers du groupe B après le nul contre le Maroc (2-2) et joueront la Russie. Les Portugais sont deuxièmes après le nul contre l’Iran (1-1) et joueront l’Uruguay.











Thierno Malick Ndiaye

