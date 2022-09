L’Etat du Sénégal lève 30 milliards FCfa sur le marché financier de l’UEMOA

Le vendredi 23 septembre 2022, l’Etat du Sénégal a émis un emprunt obligataire sur le marché de l’UEMOA, d’un montant de 30 milliards de FCfa, avec une maturité de 3 ans. Les soumissions retenues se sont élevées au total à 39 milliards FCfa soit un taux de couverture de 129%. Toutefois, le Sénégal a choisi de se limiter aux 30 milliards FCfa prévus, conformément à sa programmation financière au titre de la gestion 2022.



Le taux de rendement moyen des obligations émises est de 5,244% et donc très satisfaisant, nonobstant le relèvement du taux directeur de la BCEAO de 0,25%.



Ces résultats confortent le statut d’émetteur souverain de référence du Sénégal. Intervenant après la formation d’un nouveau gouvernement, ils expriment de manière forte, la confiance des investisseurs dans la qualité des politiques publiques du Sénégal et dans la vitalité de sa démocratie.



Dakar, le 24 septembre 2022

Le Ministère des Finances et du Budget