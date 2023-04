L’Etat du Sénégal va poursuivre la sécurisation du territoire national Rédigé par leral.net le Mardi 4 Avril 2023 à 00:04 | | 0 commentaire(s)|

Le chef de l'Etat, Macky Sall réitère son ambition, à poursuivre la modernisation des moyens d'investigation et le relèvement des effectifs des Forces de défense et de sécurité afin qu'elles continuent à être à la hauteur de leurs missions régaliennes. Face à la montée des périls, l'Etat du Sénégal poursuivra la sécurisation du territoire national avec l'implantation de nouvelles unités jusque dans les zones les plus excentrées, afin de mieux affirmer sa souveraineté et assurer la sécurité des personnes et des biens. «S'agissant de la gendarmerie nationale, de nouveaux escadrons de surveillance et d'intervention ont été créés dans 12 localités : Saraya, Bignona, Sédhiou, Kounkané, Ranérou, Ndioum, Podor, Kaffrine, Fatick, Mbour, Keur Massar et Diamniadio », rappelle le chef de l'Etat, dans son discours de veille de la célébration de l'indépendance. Quant à la Police nationale, elle s'est dotée de 10 nouveaux Commissariats : aux Parcelles Assainie Unité 15, Golf Sud, Dimagueune Sicap Mbao, Rufisque Est, Yeumbeul COMICO, Zac Mbao, Thiaroye, Linguère, Nioro du Rip, Koungheul, et prochainement à Keur Massar. Le président de la République rappelle que la protection des ressources naturelles reste au cœur des priorités «avec la raréfaction des ressources, les pillages et trafics illicites de tous genres, et la nouvelle vocation minière, pétrolière et gazière de notre pays». C'est pourquoi, l'Etat va poursuivre des Plans d'équipement des Forces de défense et de sécurité, pour qu'en tout temps et en tout lieu, elles gardent l'ascendant et soient prêtes à la riposte, a dit le Président de la République. O.B



Source : Source : https://lesoleil.sn/letat-du-senegal-va-poursuivre...

