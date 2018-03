L’Etat sénégalais et le SAES signent un protocole d’accord pour le renforcement de la qualité de l’enseignement supérieur

"Le président de la République, Son Excellence Macky SALL, en décrétant l’année 2018 « Année sociale », a érigé en priorité, la modernisation et la réforme des régimes de retraite ; deux problématiques majeures qui ont été au cœur de la deuxième conférence sociale.



A cet effet, il a exhorté le Gouvernement à renforcer le dialogue social, avec comme perspective de souscrire des engagements dans les limites des possibilités de l’Etat afin de les honorer convenablement.



Ainsi, le cycle de négociations ouvert entre le Gouvernement et le Syndicat autonome de l’Enseignement supérieur (SAES) a abouti à la signature, le 15 Mars 2018, d’un protocole d’accord, à l’issue d’une rencontre présidée par Monsieur le Premier Ministre, Mahammed Boun Abdallah DIONNE.



Ce protocole d’accord, paraphé par le Secrétaire général de l’Union nationale des syndicats autonomes (UNSAS), Monsieur Mademba Sock, s’inscrit dans une logique d’instauration d’un climat de confiance entre l’Etat et ses partenaires du sous-secteur, et de renforcement de la qualité de l’enseignement supérieur.



Dans la dynamique de consolidation de ces acquis, le Gouvernement et le Syndicat autonome de l’Enseignement supérieur (SAES) ont décidé la mise en place d’un Comité de suivi afin d’assurer une mise en œuvre diligente des accords."







