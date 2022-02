L'Éthiopie est dans « une bien meilleure position » pour résoudre le conflit du Tigré, selon Amina Mohammed

Au tout dernier jour d'un voyage de cinq jours en Éthiopie, la Vice-Secrétaire générale de l'ONU, Amina Mohammed, a déclaré que la nation d'Afrique de l'Est est dans « une bien meilleure position » pour résoudre le conflit qui a éclaté il y a 15 mois dans le Tigré.



« Il y a beaucoup plus de conversations, de dialogues et de discussions autour du dialogue national lui-même et du chemin vers la paix », a déclaré Mme Mohammed aux journalistes participant à une conférence de presse à l'aéroport, alors qu'elle quittait la capitale Addis-Abeba.



Soulignant l'appel du Secrétaire général pour une cessation des hostilités et pour un chemin vers la paix, elle a noté que « les discussions se poursuivent et il existe certainement moins d'hostilités qu'il y a quelques mois ». (ONU Info)

Source : https://www.impact.sn/L-Ethiopie-est-dans-une-bien...