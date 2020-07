L'Ige "vert" balise Aly Haïdar, 150 millions de F CFA pour son Océanium L'IGE a épinglé Aly Haïdar, alors ministre de l'Environnement et du Développement durable, dans un conflit d'intérêts de 150 millions F CFA, remis à son organisation Océanium.

Alors qu'il était ministre de l'Environnement, 150 millions F CFA ont été à l'Océanium dont il assurait la présidence avant sa nomination.



Selon le rapport, les fonds provenaient d'un "compte clando" ouvert par la Direction des eaux, forêts et chasses.



L'ancien ministre évoque une prestation "justifiée" devant l'IGE, les vérificateurs émettent des doutes et assènent: "le ministre était en situation de conflit d'intérêts manifeste".



Et désormais, l'ex-ministre gère l'Agence sénégalaise de la reforestation de la Grande Muraille Verte qui a un budget colossal.



