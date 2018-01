L’Institut Français du Sénégal organise La Nuit des idées au Sénégal, ce jeudi

L’Institut Français du Sénégal organise le jeudi 25 janvier 2018 sa deuxième édition de la Nuit des Idées à la salle de cinéma à partir de 20h30. La Nuit des Idées, évènement porté par l’Institut Français de Paris se déroulera à travers le monde et mobilisera le réseau des Instituts français à l’étranger dont celui du Sénégal. « Habiter le monde, habiter sa demeure ».Villes durables, villes africaines du futur ».



Avec pour thème général « L’Imagination au pouvoir, (re)prendre la parole », la deuxième édition de la nuit des idées sénégalaise réunira des intellectuels, chercheurs, universitaires, philosophes, architectes, urbanistes, qui débattront sur des questions liées aux villes durables et aux villes du futur.



Il s’agira de penser l’évolution du mode de vie en Afrique et la façon dont il se développe au sein des villes dans un contexte global de ménagement des ressources de la planète.



Le but de cette soirée, deuxième du genre organisée par l’Institut Français du Sénégal modéré par le Géographe, journaliste, membre du Comité scientifique de l’ Institut de la Francophonie pour le Développement Durable , Mame Aly Konté, est de faire naitre une discussion, une réflexion entre les conférenciers et le public.



Deux tables rondes rythmeront la soirée avec, notamment, comme invités :

Annie Jouga (Architecte), Carole Diop (Architecte, fondatrice revue en ligne Afrikadaa), Koffi Sénamé Agbodjinou, (Architecte, association l'Africaine d'architecture), Gilles Perraudin (Architecte, professeur, spécialiste de la construction en matériaux naturels, président de l’Académie de la pierre), Christian Belinga (Architecte, chercheur associé au laboratoire Craterre (L’Isle d’Abeau), Abdourakhmane Seck( Anthropologue, professeur à l’Université Gaston Berger de Saint-Louis), Doudou DEME (Architecte, directeur du laboratoire Elémenterre) et Mbacké Niang (Architecte).



Pour cette édition 2018 de la Nuit des idées 2018, l’Institut français du Sénégal / Saint Louis ainsi que l’Alliance française de Ziguinchor accueilleront des débats.



Cette nuit des idées soutenue par le Fond d’Alembert entre dans le cadre d’une série de conférences sur les Villes Durables avec des moments forts en avril –mai –juin 2018 et en partenariat avec l’Ambassade de France au Sénégal, l’IRD et l’AFD.



L’Institut français du Sénégal participe au partage de la création intellectuelle, à la promotion des échanges artistiques internationaux, soutient le développement culturel sénégalais, développe le dialogue des cultures, des artistes et des penseurs.