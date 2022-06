L'Institut Polytechnique de Dakar a inauguré son auditorium de 200 places et son restaurant... Rédigé par leral.net le Jeudi 16 Juin 2022 à 21:38 | | 0 commentaire(s)| L'institut Polytechnique de Dakar (IPD) a inauguré son auditorium de 200 places et un restaurant panoramique dénommé '' Le café du sankarien''. L'événement a eu lieu en présence de la délégation envoyée par le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, Cheikh Oumar Hanne.



