L’Iran jure de “détruire” l’Amérique, Israël et l’Arabie Saoudite

Le général Hossein Salami, chef des gardes de la révolution du pays, a accusé les États-Unis, la Grande-Bretagne, Israël et l’Arabie saoudite d’avoir attisé les violentes manifestations de la semaine dernière contre la hausse du prix de l’essence.



S’adressant à une manifestation pro-gouvernementale lundi, il a averti l’Occident: “Si vous franchissez notre ligne rouge, nous vous détruirons … Nous ne laisserons aucune provocation sans réponse.”



Amnesty International a déclaré que plus de 100 personnes avaient été tuées lors des manifestations.



L’Iran n’a pas publié de bilan et a coupé Internet depuis plusieurs jours, ce qui empêche de connaître l’étendue et la gravité des manifestations.



Des milliers de jeunes Iraniens et de travailleurs de la classe ouvrière sont descendus dans les rues le 15 novembre après l’annonce de la hausse d’au moins 50% du prix de l’essence, exprimant leur indignation face à une nouvelle réduction du coût de la vie aggravant les difficultés imposées par le renouvellement des sanctions américaines.



Les manifestants ont rapidement étendu leurs revendications en incluant le limogeage des dirigeants considérés comme irresponsables et corrompus.



La violence a éclaté avec au moins 100 banques et des dizaines d’immeubles incendiés.



Lundi, la télévision d’Etat a retransmis en direct des images de manifestants scandant “Mort à l’Amérique” et “Mort à Israël”, alors qu’ils se dirigeaient vers la place de la révolution à Téhéran pour écouter le discours d’un commandant des Gardes de la révolution élite.



La télévision d’Etat et le ministère des Affaires étrangères ont encouragé le rassemblement organisé par le gouvernement depuis dimanche en réponse aux déclarations de soutien de l’Occident aux manifestations contre le prix de l’essence.