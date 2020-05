Accueil Envoyer Partager sur facebook L'Italie va rouvrir ses frontières aux touristes de l'UE à partir du 3 juin Rédigé par la rédaction le 16 Mai 2020 à 14:28 Le gouvernement italien va rouvrir à partir du 3 juin, ses frontières aux touristes de l'UE et annuler la quarantaine obligatoire pour les visiteurs étrangers dans la péninsule, a-t-on appris samedi de source officielle. Ces mesures ont été annoncées dans la nuit de vendredi à samedi, à l'issue d'un Conseil des ministres de près d'une dizaine d'heures, autour du Premier ministre Giuseppe Conte.





Christophe Castaner a jugé samedi "essentiel" de coordonner les décisions sur la réouverture des frontières à l'intérieur de l'espace européen, regrettant que ça ne soit pas le cas, après des décisions espagnoles et italiennes, cette semaine. Au vert, à la mer ou à la montagne, les Français vont pouvoir prendre un bol d'air samedi pour le premier weekend post-confinement, mais sous conditions et sous l'oeil d'autorités appelant à la prudence face au [coronavirus]url:https://www.challenges.fr/tag_maladie/coronavirus_34863/ . [ Fermés pendant près de deux mois, des sites emblématiques -- Mont Saint-Michel, cathédrale de Chartres -- sont de nouveau accessibles]urlblank:https://www.challenges.fr/patrimoine/les-vacances-d-ete-peuvent-elles-sauver-le-patrimoine-francais_710327 , mais à des visiteurs de proximité, les escapades n'étant autorisées que dans la limite de 100 km, et dans le respect des gestes barrière. Car si l'épidémie reflue, les scientifiques s'accordent à considérer qu'aucun bilan ne pourra être tiré avant au moins deux semaines sur la trajectoire de la propagation du virus et une éventuelle "deuxième vague". [coronavirus]url:https://www.challenges.fr/tag_maladie/coronavirus_34863/[ Fermés pendant près de deux mois, des sites emblématiques -- Mont Saint-Michel, cathédrale de Chartres -- sont de nouveau accessibles]urlblank:https://www.challenges.fr/patrimoine/les-vacances-d-ete-peuvent-elles-sauver-le-patrimoine-francais_710327 En attendant, nageurs, plaisanciers, pêcheurs à pied et surfeurs peuvent retrouver le chemin des plages, de la Méditerranée à l'Atlantique et la Manche. Pas question pour autant de bronzer ou de pique-niquer: elles sont réservées à un usage "dynamique", ont prévenu les autorités, qui y ont prohibé sports et jeux collectifs. Privés de nature huit semaines durant, les urbains franciliens vont pouvoir renouer avec la verdure,[ la région Ile-de-France ayant rouvert 39 forêts publiques.]url:https://www.challenges.fr/videos/coronavirus-bras-de-fer-entre-anne-hidalgo-et-lexecutif-pour-la-rouverture-des-parcs-a-paris_f5pvrs

Le bilan quotidien de l'épidémie a baissé vendredi avec 104 nouveaux décès en 24 heures, contre un pic à plus de 600 début avril, portant le total à plus de 27.500 morts depuis le 1er mars. Surtout, le nombre de patients en réanimation diminue régulièrement (-96 patients vendredi). Autre signe confirmant la décrue de l'épidémie : l'Insee a annoncé que la surmortalité en France s'établissait à 22% entre le 1er mars et le 4 mai par rapport à la même période de 2019, mais que cet indicateur était en baisse (27% au 20 avril). Ce premier weekend de déconfinement sera aussi une veille de rentrée pour les collégiens de 6e et 5e résidant en zones "vertes", après celle des maternelles et des primaires





challenges.fr

